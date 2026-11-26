Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сделал серию громких заявлений об украинском конфликте. В свежем интервью он анонсировал крупнейший за все время боевых действий обмен военнопленными между Россией и Украиной - тысячи бойцов смогут вернуться домой еще до рождественских праздников.

При этом Кушнер без дипломатических реверансов разнес политику Евросоюза. Он прямо назвал происходящее прокси-войной, в которой Европа сама финансирует и вооружает Киев, а разговоры о якобы скором нападении России охарактеризовал как беспочвенные страхи.

По словам спецпосланника Трампа, в Вашингтоне исходят из того, что вступление Украины в НАТО не состоится и завышенных гарантий безопасности Киев не получит.

Кушнер также отметил, что Владимир Путин настроен на прочный мир, а главная причина, по которой Европу даже не зовут за стол переговоров, - воинственная риторика самих европейских лидеров.