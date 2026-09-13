Кушнер: Условия прекращения украинско-российского конфликта практически согласованы

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, сообщил, что условия прекращения украинско-российского конфликта практически согласованы: остановить боевые действия можно хоть сейчас, если Киев согласится отвести войска на линию, предлагаемую Москвой.

По словам Кушнера, который в составе американской делегации недавно побывал в столицах двух воюющих стран, Вашингтон пытается устранить это последнее препятствие и добиться отвода войск к линии разграничения.

Насколько можно понять, Трамп оказывает все более жесткое давление на Зеленского, поскольку именно его неуступчивость и не позволяет прекратить конфликт немедленно.

Между тем в Киеве заявляют, что переговоры о мире должны возобновиться уже в октябре: в каком составе и где, пока остается неизвестным.