Кузница мира стала "ржавым поясом" - как убили промышленность США

С 19 века США подпоясывал промышленный пояс. Сейчас он "заржавел", но когда-то благодаря ему создавались и процветали угольные шахты, железные рудники, металлургические комбинаты, автомобильные и шинные заводы, а города превращались в промышленные кластеры.

Америка рождалась из железной руды и угля, из стали и амбиций, из запасов недр с кровеносной системой железных дорог, из крови и пота миллионов трудяг, которые слетались туда из Старого и Нового света на огонь промышленного расцвета за американской мечтой. В тени домов и печей, в дыму и копоти стучало настоящее сердце страны.

От бунта к бизнесу, или Как на штурме Капитолия фаундеры заработали 5 млн долларов Как напасть на Капитолий, сесть в тюрьму как внутренний террорист, а выйти уже патриотом и заработать на этом? Это Америка. Вернее, в этом вся Америка

Расцвет промышленной революции пришелся в США на 19 век. В стране гражданская война стала катализатором изменений. Далее были победа индустриального Севера над аграрным Югом, отмена рабства, экспансия железных дорог, единый национальный рынок, научно-технический прогресс. Штаты уверенно стояли на пути к позиции первой индустриальной державы мира.

Промышленный пояс от Атлантического побережья до Великих озер родился из трех уникальных условий - природные ресурсы, транспортные пути и приток рабочей силы. Здесь имелись большие запасы сырья - уникальная связка железной руды и угля, железные рудники Миннесоты, Висконсина и Мичигана, горы Аппалачи с коксующим углем. Сталь и уголь - мать и отец "Стального пояса".

Кровеносной системой стала сеть железных дорог - она соединила шахты, заводы и рынки сбыта. Дешевые водные пути - канал Эри и река Гудзон - связали внутренние районы с Атлантическим океаном. Все складывается наилучшим образом - есть сырье, логистика, поставки в Европу. Сюда, в погоне за мечтой, начали тянуться миллионы мигрантов из Германии, Австро-Венгрии, Италии, Польши. Люди бросали свою бедную жизнь и ехали на новую родину за работой и своей судьбой. Молодая страна нуждалась в новых зданиях, городах и дорогах.

Здесь сконцентрировали капитал и инновации. Ключевые узлы промышленного пояса (Питтсбург, Пенсильвания) превращаются в сталелитейные цеха мира. Мичиган стал автомобильным штатом, с сердцем в Детройте. Город Акрон в штате Огайо забрал себе лавры резиновой столицы мира с шинными заводами. Чикаго (Иллинойс) - транспортные узлы, центры мясопереработки и машиностроения. А вокруг росли другие города и отрасли - Кливленд, Буффало, Милуоки, где сосредоточили металлургию, нефтепереработку и тяжелое оборудование.

Двухмиллионник Детройт был лучшим местом для жизни. К 1900 году регион производил около 80 % всей промышленной продукции США, а это лишь 1,6 территории страны. Если Первая мировая война дала толчок промышленному росту, гражданская война и ее развязка создали условия для рывка, то Вторая мировая совершила структурный переворот в экономике.

Огромные военные госзаказы мгновенно решили проблему безработицы. Правительство вливало в экономику миллиарды, запуская заводы, которые простаивали годами, ведь требовалось все и сразу.

США стали мировым лидером в авиации, электронике и связи. В стране производят радары, первые ЭВМ (основы будущего IT), химию, синтетический каучук, пластмасса. Появилась система государственно-частного партнерства. Государство финансировало научные разработки, а бизнес их внедрял. К 1945 году промышленность США удвоилась. Пока экономики Европы, Японии находились в руинах, советские граждане возрождали СССР из пепла войны, США оказались единственной крупной державой после Второй мировой, сохранившей индустрию и производящей от 35 % до 50 % мирового ВВП. Штаты добывали более половины угля в мире, более 60 % нефти, выплавляли свыше 70 % стали.

Страна сосредоточила в своих руках 75 % мирового золота. В начале Второй мировой войны союзники покупали оружие только за наличные доллары и золото. Опасаясь нацистской оккупации, страны Европы вывезли свои золотые запасы в Штаты на хранение.

После войны доллар был единственной валютой, привязанной к золоту - 35 долларов за унцию. Так Бреттон-Вудская система превратила доллар в мировую валюту.

Но к 1970-м выяснялось, что японская сталь дешевле и качественнее, а немецкие машины экономичнее. Пока Детройт клепал мускул-кары, прожорливых гигантов, американцы массово пересаживались на экономичные Toyota и Honda. Нефтяной шок 1973-го заставил пересмотреть траты, и промышленность США мигрировала на юг и запад. Техас, Флорида, Аризона, Калифорния - "солнечный пояс", где ниже налоги и слабее профсоюзы, которые выбили высокие зарплаты и страховки в "ржавом поясе". А бизнес, как известно, такое не любит.

Еще дешевле рабочая сила в Мексике или на Востоке (Япония, Южная Корея, Индонезия, позже Китай). Корпорациям литейки и автопрома нет дела до людей, их волновала прибыль. В Азии и Латинской Америке труд стоил не доллары, а центы, при этом не нужно было оплачивать дорогие страховки, отпуска, пенсии, заботиться об условиях труда. Дешевый рабочий даже лучше робота, и во главу угла поставили принцип: "Мы, американцы, изобретаем, они, иностранцы, потеют".

Подкосила "Стальной пояс" и экология. В 1970-х Штаты принимают жесткие законы о защите воздуха и воды. Заводам Питтсбурга и Кливленда оказалось проще закрыться, чем тратиться на системы очистки для доисторических печей. Металлургические и сталелитейные гиганты - скелет промышленного пояса - стали закрываться один за другим. Кливленд, Детройт, Гэри, Питтсбург потеряли до 60 % своего населения.

К 2000-м годам станки умолкли, конвейеры остановлены, цеха закрыты. В 2013 году Детройт был признан крупнейшим городом-банкротом в истории США. Долги превышали 18 млрд долларов, половина из которых - долги по пенсиям и медицинским страховкам для пенсионеров.

Как США построили стальную империю, протянув промышленный пояс от Атлантического побережья до Великих озер. Как возможно уничтожить одним махом целые отрасли и города, бросив тысячи людей на произвол судьбы. Об этом и не только смотрите в цикле документальных фильмов "Убить идеалы".