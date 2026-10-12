Квартира стоит 400 тыс. евро: что пошло не так на рынке жилья Испании

Массовые акции протеста из-за жилищного кризиса взорвали десятки городов Испании. Только в Мадриде на улицы, по разным оценкам, вышли от 70 до 500 тыс. человек.

Профсоюзы объявили о подготовке всеобщей забастовки 11 ноября. Правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса внесло в парламент пакет жилищных реформ и провалилось. Оппозиция справа и слева проголосовала против. Результат - досрочные выборы, объявленные на 29 ноября 2026 года.

Типично испанских историй в интернете навалом. Например, Самуэль живет в Барселоне с 2004-го. Снимал одну и ту же квартиру 15 лет, но неожиданно получил заказное письмо - его выгоняют на улицу.

Средняя цена аренды жилья в Испании составляет 1211 евро. Конкретно в Мадриде - 1637 евро, в Барселоне - 1646 евро. Это самые дорогие рынки аренды в Испании. Для сравнения: средняя зарплата в стране примерно 2,2 тыс. евро в месяц. В 2025 году жители страны в среднем тратили на аренду 50 % своей зарплаты. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

13 провинций Испании имеют среднюю месячную арендную плату выше 1 тыс. евро. Предложение падает, а спрос растет. На одно объявление об аренде приходится в среднем 143 потенциальных арендатора.

При такой аренде купить свое жилье просто нереально. Цены в Испании растут быстрее, чем в большинстве стран ЕС, а зарплаты там одни из самых низких в Западной Европе.

В Барселоне в 2024 году за 1 кв. м в среднем просили 4735 евро. В 2025-м рост составил на 10,1 % за год. В 2026-м еще плюс 9 %. В Мадриде стоимость квадратного метра - 4,4 тыс. евро, рост - 4,8 %. На Балеарских островах 1 кв. м стоит 5395 евро. Средняя квартира 80 кв. м стоит там больше 400 тыс. евро. При средней зарплате 2,2 тыс. евро в месяц это означает, что без ипотеки на 30 лет покупка жилья недоступна большинству.

По данным Национального института статистики Испании, в 2025 году почти 45 % жителей страны в возрасте от 26 до 34 лет жили с родителями, и почти половина из которых не потому, что хотела, а потому, что не могла позволить себе снять или купить отдельное жилье.

И пока инвестфонды скупают квартиры домами, государство особо не шевелится строить новые, сильно отставая от спроса. На сегодняшний день в Испании не хватает примерно 750 тыс. домов и квартир. Их дефицит остается одной из самых острых социальных проблем.

У высоких цен причин несколько, и не только нехватка жилья провоцирует их стремительный рост. В той же Испании и Португалии дополнительную нагрузку создает туристический сектор. Сдавать в краткосрочную аренду намного выгоднее, чем и пользуются местные жители, сокращая предложения для внутреннего рынка.

Наиболее мощная волна мигрантов прибыла в Испанию в 2023-2024 годах. В страну хлынули иностранцы из Колумбии, Венесуэлы, Перу и других стран. По разным подсчетам, доля приезжих достигла 25 % населения страны. Еще одна волна случилась уже летом 2026 года - тысячи граждан Марокко незаконно пересекли границу и оказались на территории испанского автономного города Сеута.

Отдельная боль - коммунальные счета. Речь идет не только о крыше над головой, но и о том, что под этой крышей происходит.

С 1 января 2025 года НДС на электроэнергию вернулся к стандартной ставке. До этого действовали льготы, введенные во время энергетического кризиса 2022-2023 годов. Средний счет за электричество для домохозяйства, потребляющего 350 кВт·ч в месяц, вырос с 87,5 евро до 122,5 евро, то есть плюс 40 % за год.

В 2024-м средняя стоимость электроэнергии колебалась между 0,25 и 0,35 евро за кВт·ч. В 2025-м и 2026 годах выше. К этому добавляются счета за воду, газ, вывоз мусора, коммунальные сборы. Итог - дополнительные 150-200 евро в месяц сверху к арендной плате.

Удивительно, но жилищный кризис разрастается на фоне и так называемых "окупас", захватчиков пустующих домов или квартир. Согласно испанскому законодательству, если человек находится в помещении более 48 часов, полиция уже не может его выселить, только через суд.

Почему все это важно для жилищного кризиса? Потому что владельцы квартир боятся сдавать жилье в долгосрочную аренду. Проще сдать на короткий срок - риска меньше. Результат - долгосрочное жилье уходит с рынка, предложение падает, а цены растут.

Кто выгоняет испанцев на улицу и почему государству все равно на проблемы граждан. Почему заветные квадраты недосягаемы и как аренда обдирает до нитки. Об этом подробнее - в проекте "Понятная политика".

Главное фото: magnific.com