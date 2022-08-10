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Квартирный воришка в Москве обчистил жилище, забрал не только украшения, но и шпица
Что самое ценное есть у вас дома? Кто-то ответит - сбережения, другие - украшения, а для третьих - их пушистые любимцы. Квартирный вор на востоке Москвы обчистил апартаменты и прихватил с собой ювелирные украшения на сумму порядка 130 тысяч российских рублей, но главное питомца хозяев. Немецкого шпица он взял под мышку и вальяжной походкой покинул место преступления.
И тут дело даже не в стоимости собаки, которая, к слову, 70 тысяч рублей. Просто, похоже, мужчина очень мечтал о четвероногом друге. Ведь если украшения он продал, то песика оставил себе. Шпица нашли и вернули в семью. А в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за кражу. Такая история.
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