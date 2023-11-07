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Квазибаллистическую ракету Pralay испытали в Индии
Министерство обороны Индии провело успешное испытание квазибаллистической твердотопливной ракеты малой дальности Pralay. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщило оборонное ведомство, ракета была запущена с острова Абдул-Калам у побережья восточного штата Одиша и успешно поразила учебную цель в заданном районе.
Ранее Совет по оборонным закупкам во главе с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом одобрил производство и закупку 370 новых ракет Pralayдля военно-воздушных сил и сухопутных войск.
Pralayстанет первой баллистической ракетой с неядерной боевой частью на вооружении индийской армии. Партия из 120 этих ракет поступит на вооружение ВВС, после чего поставки 250 данных ракетных систем будут осуществляться для сухопутных сил. По данным местных СМИ, эти ракеты малой дальности в первую очередь предназначены для размещения на границе с Китаем. Они войдут в состав Объединенного ракетного командования, координирующего эксплуатацию и применение новейшего оружия, включая сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, реактивные ракеты залпового огня Pinaka, баллистические ракеты большой дальности с ядерными боеголовками Prithvi, Agniи Shaurya, составляющие основу индийских сил ядерного сдерживания.
Фото:pib.gov.in/
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