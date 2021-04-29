Кыргызско-таджикская граница стала зоной боевых действий

Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях. Стрельба началась несколько часов назад. Уже известно о раненых, в том числе и среди мирного населения. Кыргызстан заявлял об эвакуации, таджикская сторона призывает людей успокоиться и разойтись по домам.