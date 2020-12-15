Кыргызстан: 18 кандидатов поборются за пост президента

В Кыргызстане Центризбирком зарегистрировал сразу 18 претендентов на пост президента страны. В их числе экс-премьер-министр, бизнесмены, политические активисты, несколько безработных. Поучаствует в политической гонке и одна женщина. Зарегистрироваться пытались 63 человека, но большинство не смогло собрать 30 тысяч подписей и внести залог в сумме миллион сомов (около 12 тысяч долларов). 4 октября в Бишкеке после парламентских выборов начались многодневные беспорядки, в отставку подал глава государства. Президентские выборы пройдут 10 января. Тогда же граждане примут участие в референдуме и решат, какую форму правления выбрать Кыргызстану: парламентскую или президентскую республику.