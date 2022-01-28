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Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня
Бишкек и Душанбе достигли договоренности о прекращении огня и отводе дополнительных сил, стянутых к месту конфликта. Об этом сообщила погранслужба Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана. Накануне с секретарями Совбезов стран созвонился генсек ОДКБ. Станислав Зась призвал решать конфликт "исключительно за столом переговоров мирным путем". Напомним, ранее в местности Торт-Кочо вспыхнула перестрелка между пограничниками двух стран. Погиб один человек, ранения получили еще 17. Из них 13 таджикистанцев, 4 - жители Кыргызстана.
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