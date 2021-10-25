Л. Титаренко: Мы живем как на пороховой бочке, власть (Украины) неумелая, власть эгоистична и она ничего сама не решает

Надежды на западных партнеров Украины мало оправдывают себя на экономической арене. Как результат дорожание продуктов питания, коммуналки. В перспективе холодная зима. Любовь Титаренко (заслуженный деятель искусств Украины) выразила свое мнение.



Любовь Титаренко, заслуженный деятель искусств Украины:

Мы живем как на пороховой бочке сегодня. Власть неумелая, власть эгоистична, она ничего сама не решает. Я слушала, что Украина обсуждает вопрос с Брюсселем о том, чтобы перегнать по нашей трубе этот газ. Но с другой стороны, разве это с Брюсселем нужно обсуждать. Это Россия решает, через кого и как ей уже гнать. Россия самодостаточная сегодня страна, Путин политик номер 1. Сегодня люди в очереди стоят, чтобы с ним поговорить. А у нас в стране с одной стороны живем как на пороховой бочке, а с другой стороны живем как в раю. Голодно, холодно. Как Адам и Ева, только райских яблочек у нас нет. Хорошо, что яблоки в саду растут. Страшное время, очень страшное. И самое главное, что здесь не нужно иметь специальное образование экономическое или быть экспертом в газовых отношениях. Просто абсолютно понятно, что мы сегодня уже мерзнем. И это только начало.