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La Repubblica: Ущерб от стихии в Италии может достигать миллиарда евро

Италия приходит в себя после наводнения. Ущерб от стихии в центре страны может достигать миллиарда евро, сообщает La Repubblica. Пострадал не только жилой фонд, но и около 250 компаний и предприятий, а также пляжи и курорты. Погибли 7 человек. Накануне было обнаружено тело 69-летнего мужчины, который, как считали, пропал без вести. Более тысячи человек эвакуированы, и почти 5 тысяч остаются в труднодоступных районах без света и провизии.

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