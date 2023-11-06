La Repubblica: Ущерб от стихии в Италии может достигать миллиарда евро

Италия приходит в себя после наводнения. Ущерб от стихии в центре страны может достигать миллиарда евро, сообщает La Repubblica. Пострадал не только жилой фонд, но и около 250 компаний и предприятий, а также пляжи и курорты. Погибли 7 человек. Накануне было обнаружено тело 69-летнего мужчины, который, как считали, пропал без вести. Более тысячи человек эвакуированы, и почти 5 тысяч остаются в труднодоступных районах без света и провизии.