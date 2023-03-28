La Stampa: Берлускони с своей подругой ищут дом с бункером

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и его молодая подруга, депутат национального парламента Марта Фашина всерьез обеспокоены угрозой ядерной войны и занимаются поисками нового дома с бомбоубежищем, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.



По информации туринской газеты La Stampa, инициатива исходит от 33-летней Фашины, с которой 86-летний патриарх итальянской политики год назад сыграл "символическую свадьбу". Подруга Берлускони поведала нескольким собеседникам о "своих опасениях по поводу уже настолько близкого ядерного сценария, что она начала искать дома с бомбоубежищем, чтобы спастись от ядерной волны, которая может возникнуть в результате атаки в Англии". "Кое-кто утверждает", что видел в резиденции экс-премьера "список людей, которые должны быть спасены в случае ядерного апокалипсиса", указывает издание.

В свою очередь, газета Libero во вторник сообщила, что в окружении экс-премьера царит атмосфера беспокойства. "Что делать: ждать, пока радиоактивная волна достигнет Брианцы (района на севере Италии, где проводит большую часть времени Берлускони)? Конечно, нет", - пишет газета, отмечая, что Фашина прилагает все усилия, чтобы найти подходящий дом с бомбоубежищем.



Однако, замечает Libero, на рынке трудно найти подобный объект недвижимости, который бы соответствовал стандартам жизни Берлускони.

