Лагерь беженцев загорелся в Греции

В Греции пожар уничтожил часть лагеря беженцев. Сотни мигрантов остались без временного жилья. Огонь вспыхивал 2 раза в разных местах поселения на острове Самос, причем в самых плотнонаселенных районах. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать людей. Сейчас полиция выясняет, был ли причиной пожара поджог.



