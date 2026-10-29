Лантратова: Гуманитарная миссия в Алешках согласована при участии Мелании Трамп

В городе Алешки Херсонской области продолжает действовать режим прекращения огня, в рамках которого проходит большая гуманитарная миссия.

Договоренность между российской и украинской сторонами о ее проведении достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, которая возглавляет российскую делегацию. Она рассказала о подробностях переговорного процесса и обозначила первоочередные шаги по реализации миссии.

"С первой леди Соединенных Штатов Америки Меланией Трамп нами достигнута договоренность с украинской стороной о проведении большой гуманитарной миссии. Во-первых, это миссия гуманитарная. Нашей задачей было определить потребности населения в гуманитарной помощи, что необходимо людям. Мы запросили информацию, сформировали для себя список необходимого: продукты питания, медикаменты, средства гигиены, топливо", - отметила Яна Лантратова.

В связи с проведением гуманитарной миссии действует режим тишины. По словам Лантратовой, договоренность соблюдается. Никаких инцидентов за этот период времени не было. Военные проводят все необходимые инженерно-технические работы. Ведется разминирование дорог.

Фото РИА Новости