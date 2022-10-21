Лану Дель Рей обокрали - в числе пропавших вещей был новый альбом певицы и рукопись будущей книги

Автомобиль известной американской певицы Ланы Дель Рей обокрали в Лос-Анджелесе на стоянке. В числе пропавших вещей оказались банковские карты, сумка, документы и ноутбук, пишет sb.by.



Отмечается, что на ноутбуке певицы хранился ее новый альбом. В своих соцсетях Лана уже пожаловалась поклонникам, что копии альбома у нее не было и теперь придется переписывать песни в студии еще раз.Знаменитость также поделилась, что из ее авто украли 200-страничную рукопись ее будущей книги.



По факту кражи полиция проводит проверку.



Фото:Sputnik