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Лану Дель Рей обокрали - в числе пропавших вещей был новый альбом певицы и рукопись будущей книги
Автомобиль известной американской певицы Ланы Дель Рей обокрали в Лос-Анджелесе на стоянке. В числе пропавших вещей оказались банковские карты, сумка, документы и ноутбук, пишет sb.by.
Отмечается, что на ноутбуке певицы хранился ее новый альбом. В своих соцсетях Лана уже пожаловалась поклонникам, что копии альбома у нее не было и теперь придется переписывать песни в студии еще раз.Знаменитость также поделилась, что из ее авто украли 200-страничную рукопись ее будущей книги.
По факту кражи полиция проводит проверку.
Фото:Sputnik
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