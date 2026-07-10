Шанхайская семья становится больше. Лаос официально стал партнером по диалогу ШОС. Церемония подписания меморандума между Шанхайской организацией сотрудничества и Лаосской Народно-Демократической Республикой состоялась в штаб-квартире организации в Пекине.

Подписи под документом поставили генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан.

Церемония подписания меморандума между ШОС и Лаосской Народно-Демократической Республикой

"Во-первых, мы будем стремиться к сотрудничеству в области торговли, инвестиций, энергетики, телекоммуникаций и сельского хозяйства, будем поощрять и развивать прямые контакты между субъектами малого и среднего бизнеса. Во-вторых, это правовая сфера, которая включает сотрудничество по правовым вопросам и таможенному делу. В-третьих, мы будем стремиться к эффективному использованию существующей транспортной и коммуникационной инфраструктуры и развитию трансрегиональных мультимодальных транспортных коридоров и транзитных мощностей. Я уверен, что мы скоро станем свидетелями более активного участия Лаоса в деятельности организации", - сказал генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

Тхонгсаван Фомвихан, заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Лаоса:

"Эта церемония - не просто дипломатическая формальность, а веха, открывающая новую эру дружбы и институционального сотрудничества между Лаосом и ШОС. С момента своего создания организация превратилась из механизма укрепления доверия в важнейшую межрегиональную структуру сотрудничества. Этот замечательный путь отражает общее стремление к прочному миру и устойчивому развитию, к продвижению диалога, равенства и инклюзивности между государствами-членами".

На церемонии отмечено, что Вьентьян готов активно участвовать в работе ШОС и вносить вклад в деятельность организации на основе "шанхайского духа". Статус партнера по диалогу Лаосу предоставлен решением Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества на заседании в Тяньцзине в сентябре 2025 года.