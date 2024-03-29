Ларри Финк - "владелец Украины", или Как связаны украинские активы с американской компанией BlackRock

BlackRock активно заходит в страны, где имеется политическая нестабильность: войны, гражданские конфликты и все остальное. Сейчас, например, та же BlackRock планирует участвовать в так называемом послевоенном восстановлении остаточной Украины, если она, конечно, в каком-то виде сохранится после завершения нынешнего конфликта. Очевидно, что как раз именно BlackRock будет заниматься осваиванием бюджетов, поставит на свой контроль остатки украинской инфраструктуры, скорее всего, скупит за бесценок пахотные земли и так далее. То есть будет на этом еще и зарабатывать.

Малек Дудаков, политолог-американист