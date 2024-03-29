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Ларри Финк - "владелец Украины", или Как связаны украинские активы с американской компанией BlackRock
Украина - новый "жирный" актив корпорации BlackRock (один из основных инвесторов примерно 2 тыс. крупнейших компаний, общая капитализация которых превышает 20 трлн долларов). Ее основатель - Ларри Финк, который входит во влиятельный совет по иностранным отношениям и совет Всемирного экономического форума.
Сотрудничество BlackRock с Киевом началось в сентябре 2022 года. Тогда New York Times написали, что Ларри Финк и президент Украины Владимир Зеленский договорились о создании фонда реконструкции. По условиям сделки, BlackRock получила под свой контроль украинские активы, в том числе и международную помощь. Взяла корпорация под свое управление и стратегические предприятия страны. Мол, если Киев не сможет выплатить долги, заберут заводами.
Также под управление BlackRock в 2023 году перешли украинские гидро- и атомные электростанции.
BlackRock активно заходит в страны, где имеется политическая нестабильность: войны, гражданские конфликты и все остальное. Сейчас, например, та же BlackRock планирует участвовать в так называемом послевоенном восстановлении остаточной Украины, если она, конечно, в каком-то виде сохранится после завершения нынешнего конфликта. Очевидно, что как раз именно BlackRock будет заниматься осваиванием бюджетов, поставит на свой контроль остатки украинской инфраструктуры, скорее всего, скупит за бесценок пахотные земли и так далее. То есть будет на этом еще и зарабатывать.
Роберт Кеннеди-младший прямо говорит, что BlackRock с молотка уже купил Украину. По словам политика, украинские власти продали как минимум треть своей земли. А покупателями стали компании DuРont, Cargill и Monsanto. Все они принадлежат корпорации BlackRock.
Ларри Финка многие уже и называют коротко - "владелец Украины".
Другие тайные корпорации, теневое правительство, картели и глобальная монополия. Тысячи известных брендов и ключевые сферы. Кому еще удалось подмять крупнейшие мировые активы и кто скрывается за хозяевами планеты, смотрите в "Понятной политике".
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