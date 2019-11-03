Латинская Америка отметила День мертвых

Традиционный мексиканский праздник День мертвых с размахом встретили в Мехико. По улицам города прошел красочный парад, в котором участвовали тысячи местных жителей, разодетые и разукрашенные в персонажей из потустороннего мира - так мексиканцы вспоминают усопших родственников. Один из самых популярных праздников Латинской Америки восходит к ритуалам майя и ацтеков. Согласно поверью, в эти дни души умерших посещают родные дома.