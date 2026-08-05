Латвия может столкнуться с миграционным апокалипсисом, если незамедлительно не ужесточит государственную политику. С таким предупреждением выступил глава профильного комитета Рижской думы по безопасности.

Чиновник подчеркнул, что недавний масштабный прорыв нелегалов в испанской Сеуте стал прямым следствием лояльного отношения Европы к угрозам, а латвийские неправительственные организации сейчас энергично ведут подготовку к массовой интеграции граждан третьих стран.

В качестве защитных мер политик потребовал немедленно перекрыть каналы легальной миграции, полностью прекратить госфинансирование фондов помощи беженцам, навести порядок в сфере приема иностранных студентов, а также кратно увеличить бюджет пограничной службы.