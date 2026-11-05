Латвия готова принять на своей территории больше союзных войск

Латвия готова стать полноценной казармой и полигоном для иностранных военнослужащих. Об этом заявила министр иностранных дел Байба Браже.

По ее словам, Рига стремится принять на своей территории еще больше союзных войск НАТО. Кроме того, латвийские власти хотят создать условия для масштабного тестирования новейших военных технологий.

В ходе посещения объединенного командования альянса министр иностранных дел Латвии обратилась к командующему объединенными силами НАТО с просьбой помочь укрепить восточную границу. Также политик призвала блок оперативно предоставить дополнительные средства ПВО как для самой Латвии, так и для Украины.