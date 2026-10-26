Латвия и Эстония проводят масштабные учения НАТО у границ России

Прибалтика стремительно превращается в полигон НАТО. В регионе стартовали сразу несколько масштабных военных маневров.

Крупнейшие в истории Латвии учения продлятся до 8 ноября. В них задействованы 3 тыс. военнослужащих многонациональной бригады альянса и 1 тыс. единиц техники. На латвийских дорогах уже появились знаки "Осторожно, танки". Военные отрабатывают оперативную переброску и развертывание сил у российских границ.

Параллельно маневры начались в Эстонии. В районе Нарвы в непосредственной близости от российской границы развернуты временные зоны безопасности. До конца октября там запрещен доступ посторонним, а в небе ожидаются полеты боевой авиации на малых высотах.

Реакция Москвы последовала незамедлительно. Российская сторона заявляет, что проведение подобных учений вынуждает готовить адекватный военный ответ.