Латвия и Эстония возглавили антирейтинг ЕС по депопуляции

Латвия и Эстония вошли в тройку стран Евросоюза по самым высоким темпам сокращения численности населения.

Согласно данным Eurostat, прибалтийские республики заняли позорные 1-е и 2-е места в списке наиболее стремительно вымирающих государств союза.

Примечательно, что депопуляция происходит на фоне общего прироста населения в самом ЕС, где общее число жителей за прошедший год увеличилось сразу в 16 странах.

Впрочем, европейский прирост обусловлен далеко не позитивными факторами. Единственным ключевым источником увеличения численности остается масштабная миграция.