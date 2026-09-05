Экономика Прибалтики находится под угрозой из-за недальновидности местных властей. По данным Reuters, Латвия и Литва планируют полностью запретить транзит российского зерна через свои морские порты.

Рига уже активно разрабатывает юридический механизм для полной блокировки экспорта данной агропродукции. Вильнюс пока не озвучил конкретные шаги.

В результате такого решения, по мнению экспертов, прибалтийские порты лишатся огромных объемов транзита, что нанесет мощный удар по их собственным экономикам.