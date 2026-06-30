Латвия хочет развернуть "стену дронов" на границе с Беларусью и Россией

Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что его страна намерена еще до конца лета развернуть так называемую стену дронов вдоль всей границы с Беларусью и Россией.

По словам военных, речь идет о сложной системе: она объединяет инструменты контроля за низколетящими целями, комплексы ПВО, а также рои дронов, которые будут выступать в качестве перехватчиков или истребителей. Примечательно в этом заявлении то, что сами технологии "стены дронов" пока не реализованы нигде.

Латвийский проект реализуется с участием Германии, Польши, Финляндии и стран-соседок. Однако будь достигнуты на этом поприще хотя бы минимальные успехи, их бы продемонстрировали уже в мае, когда в Латвию массово вторгались украинские дроны.