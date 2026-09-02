Латвия начала строительство "Балтийской линии обороны"

Очередной безотказный способ освоения сотен миллионов евро нашли латвийские власти под предлогом защиты от мифической угрозы.

Рига заявила о начале масштабного строительства так называемой Балтийской линии обороны непосредственно у белорусских и российских границ.

Сразу в нескольких приграничных краях планируют вырыть 27 км противотанковых рвов и расставить бетонные "зубы дракона". На проект выделено 13 млн евро, а завершить работы планируется к осени 2027 года.

Чтобы ускорить процесс, правительство разрешило МВД принудительно изъять земли у частных владельцев для обустройства границы с Беларусью. Там оборудуют пограничную полосу, маршруты патрулирования и зоны наблюдения.