Латвия начала военное обустройство восточного рубежа

Латвия приступила к активной фазе строительства линии оборонительных укреплений на границе с Беларусью.

В приграничную полосу Латгалии стянуты инженерные подразделения Национальных вооруженных сил и тяжелая строительная техника. Вдоль рубежей ускоренными темпами возводятся противотанковые рвы, выставляются ряды бетонных надолбов и так называемых зубов дракона, а также готовятся скрытые опорные пункты для пехоты.

Эти меры - часть масштабной доктрины "Балтийской линии обороны", которую Рига реализует совместно с соседями по НАТО.

При этом латвийские власти не скрывают, что проект требует гигантских вливаний, из-за чего страны Балтии уже запросили у Еврокомиссии финансовую помощь в 500 млн евро.