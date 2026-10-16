Латвия нагнетает истерию и выставляет счет Брюсселю на укрепление границы

Рига продолжает нагнетать военную истерию и запугивать Европу призрачной российской агрессией, под шумок старясь выторговать себе побольше денег.

Премьер Латвии заявил, что будет требовать от Брюсселя 7 млрд евро для укрепления восточного фланга ЕС.

По словам премьер-министра страны Андриса Кулбергса, при слабой латвийской границе, слабой будет и вся Европа, а сама Рига больше не намерена обеспечивать охрану рубежей на заемные средства.

Как отметил латвийский политик, к его инициативе уже присоединились Литва и Эстония, а Польша, Финляндия и Румыния поспешили выразить поддержку.