Латвия находится на 2-м месте в ЕС по темпам подорожания дизеля

Энергетический кризис продолжает шагать по Европе и в его авангарде - Рига. Согласно данным Евростата, за сентябрь дизельное топливо в Латвии подорожало более чем на 10 % - это 2-й худший показатель во всем Евросоюзе после Швеции.

В целом по ЕС годовые цены на горючее и смазочные материалы для транспорта взлетели на рекордные 31,5 % по сравнению с летом.

Топливный шок затронул практически все европейские государства: рост цен ускорился в 26 странах.

При этом на заправках стремительно дорожает не только дизель, но и бензин. Самый мощный удар пришелся по кошелькам водителей в Швеции, Польше и Эстонии.