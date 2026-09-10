Латвийские власти продолжают спекулировать на теме внешней угрозы ради получения очередных финансовых вливаний со стороны Брюсселя. Под предлогом укрепления восточных рубежей Рига намерена получить 7 млрд евро от ЕС. Об этом заявил премьер страны Андрис Кулбергс.

При этом внятно аргументировать колоссальный чек перед еврочиновниками Латвия не смогла. Премьер лишь сослался на падение ВВП из-за антироссийских санкций, расходы на военную технику и уже вложенный 1 млрд на оборону границы, который Брюссель якобы так и не возместил. Однако всех этих доводов явно не хватает.

Кроме того, латвийский премьер подтвердил курс на тотальную милитаризацию, заявив, что в 2027 году страна потратит на оборону 5 % ВВП, а с учетом мер внутренней безопасности этот показатель и вовсе составит 6,4 % ВВП.