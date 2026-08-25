Латвия не справляется с последствиями бури: Рига запросит помощь ЕК

Буря, которая пронеслась в начале недели по территории Литвы и Латвии, нанесла этим странам колоссальный ущерб. В Вильнюсе говорят о многомиллионных потерях: точные цифры пока не известны, но подсчитанный к настоящему моменту урон уже составляет 3 млн евро.

Есть жертвы среди граждан: в частности, в Вильнюсе упавшие деревья убили или покалечили несколько человек. В соседней Латвии потери превысили 30 млн евро.

Правительство указывает, что масштаб стихийного бедствия и его последствий таков, что страна сама с ними справиться не может: официальная Рига намерена запросить помощь у Еврокомиссии и надеется на выделение из чрезвычайных фондов нескольких десятков миллионов евро.