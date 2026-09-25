Латвия отправит до 20 военных в Ормузский пролив

Латвия направит до 20 солдат в Ормузский пролив. Это решение Минобороны единогласно поддержал сейм страны. Главной задачей военнослужащих станет участие в миссии по разминированию пролива. По прогнозам, операция может продлиться от 12 до 16 месяцев.

Данное развертывание пройдет в рамках многонациональной операции, возглавляемой США, Великобританией и Францией. Ранее отправку контингента на Ближний Восток для аналогичных задач утвердила Литва. Вильнюс намерен направить до 40 военных.