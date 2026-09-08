Латвия планирует запретить автобусные рейсы с Россией и Беларусью с 2027 года
Автор:Редакция news.by
Латвия возводит барьеры на границе с Союзным Государством. Министерство транспорта страны представило Кабинету министров предложения по приостановке автобусных пассажирских перевозок в Беларусь и Россию с 2027 года.
Документ предусматривает полный запрет на регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами, а также транзитные перевозки через свою территорию.
В Минтрансе Латвии отметили, что пассажиры смогут использовать стыковочные маршруты через Эстонию и Литву, а также услуги микроавтобусов.
Рига должна скоординировать свое решение на уровне стран Балтии и Европейского союза.