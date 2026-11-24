Латвия рассматривает возможность полного закрытия границы с Россией по примеру соседней Эстонии.

Соответствующее поручение профильным ведомствам дал премьер-министр страны, обязав их представить четкую позицию по этому вопросу уже к следующей неделе.

По словам главы кабмина, решение требует комплексной оценки с учетом вопросов безопасности и возможного перераспределения пассажиропотоков между странами Балтии.

Глава латвийского МВД уже поддержал инициативу, но отметил необходимость согласовать единый подход внутри правительства.

Ранее власти Эстонии объявили о закрытии с 1 декабря всех погранпереходов с Россией.