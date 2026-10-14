Латвия построит завод по производству противотанковых мин

Правительство Латвии утвердило проект строительства завода по производству противотанковых мин. Предприятие будет выпускать полный цикл продукции и снаряжать боевые части.

Министр обороны Райвис Мелнис оправдывает появление нового оружейного производства необходимостью снизить зависимость от внешних поставщиков. Запуск конвейера намечен уже на будущий год, при этом точное место возведения военного объекта чиновники держат в строжайшем секрете.