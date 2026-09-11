Официальная Рига намерена в 4 раза увеличить тарифы на использование железных дорог для белорусских и российских экспортеров зерна.

Первоначально Латвия готовилась ввести пошлины в 300 %, однако властям страны объяснили, что это невозможно из-за существующих регламентов Евросоюза. Тем временем, резкий рост транзитных тарифов угрожает самой Латвии полным или частичным параличом сферы ж/д перевозок.

Пока увеличение тарифов на 300 % анонсировал лишь премьер-министр, вполне вероятно, что его одернут европейские или американские старшие товарищи. Брюссель и Вашингтон последнее время крайне озабочены сокращением предложения зерна на мировых рынках и подорожанием продовольствия.