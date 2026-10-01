Латвия рассчитывает на помощь ЕС из-за кризиса в сельском хозяйстве

Латвия объявила чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве: власти надеются благодаря этому выхлопотать у ЕС дополнительные средства в качестве экстренной помощи. Действовать режим будет до 10 января.

Причиной проблем агросектора объявлены ливни и наводнения, которые обрушились на страну летом и осенью. Власти отмечают, что из-за стихийных бедствий значительная часть хозяйств не посеет озимые, а посеянные так и останутся неубранными.

Министр земледелия указывает, что резко снизится урожай яровых, также следует ждать острой нехватки семян и посевных материалов в целом.

Несмотря на то, что Латвия надеется получить от ЕС небольшую по меркам Брюсселя сумму в несколько десятков миллиардов евро, затея может провалиться: приоритетом Еврокомиссия считает военные расходы, а спасение озимых в странах Балтии где-то в самом конце списка важных для единой Европы дел.