Латвия сделала выбор в пользу развития ядерной энергетики. Правительство страны выступило с неожиданной декларацией: кабинет отвергает "зеленый курс" Евросоюза.

Официальная Рига считает, что только таким образом можно обеспечить успех страны в экономической конкуренции, а также гарантировать благосостояние жителей.

Данная декларация обещает правительству Кулбергса жесткий конфликт с Брюсселем: Еврокомиссия считает "зеленый курс" основой своей долгосрочной стратегии.

В Риге собираются сделать ставку на так называемые малые модульные реакторы. Их, правда, еще никто серийно не производит, но при этом наибольшие успехи в разработке демонстрирует Россия.

Впрочем, ядерная энергетика требует серьезных инвестиций, которые могут оказаться не по силам Латвии.

Между тем именно страны Прибалтики выступали самыми жесткими критиками строительства Белорусской АЭС. Однако созданный руками самих местных властей энергокризис на многое заставляет взглянуть по-новому.