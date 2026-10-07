Латвия продолжает добровольно лишаться продовольственной безопасности и традиционных отраслей экономики.

Следом за рыбным промыслом Рига под давлением Брюсселя вынуждена уничтожать теперь и собственное сельское хозяйство. Согласно планам Министерства земледелия, сформированным на основе "зеленых директив" ЕС, к 2027 году в стране должно остаться всего 94 тыс. дойных коров из нынешних 120 тыс.

Оправдывают это тем, что вырезание четверти национального стада необходимо ради снижения выбросов парниковых газов на 24,5 тыс. тонн в год.

При этом план не предложение, а скорее ультиматум. Рига получит 47 млн евро в виде европейских субсидий в следующем году только в случае выполнения директивы по ликвидации скота