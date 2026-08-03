Латвия ужесточает условия пребывания для иностранных граждан

Министерство внутренних дел Латвии подготовило пакет мер по ужесточению иммиграционной политики. В ведомстве предлагают отчислять из вузов иностранных студентов, которые без уважительной причины пропустили более трех дней занятий за год. Дополнительно власти планируют ввести жесткий лимит, согласно которому доля мигрантов в университетах не должна превышать половины от всех учащихся.

Для курьеров служб доставки хотят запустить обязательную биометрическую проверку перед каждым новым заданием ради сокращения теневой занятости.

Параллельно на государственном уровне активно обсуждается введение строгих квот на выдачу видов на жительство и рабочих виз. Наиболее жесткие миграционные ограничения затронут граждан тех стран, которые Латвия официально признала источником террористической угрозы.