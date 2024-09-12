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Латвия выделила еще 1,5 млн евро на усиление границы с Беларусью

Латвия выделила еще 1,5 млн евро на усиление границы с Беларусью. Рига продлила режим повышенной охраны белорусско-латвийских рубежей до 31 декабря 2024 года.

Очередной этап самоотчуждения требует немалых затрат. Выделенные 1,5 млн евро планируется потратить на заработную плату, командировочные, питание, топливо и иные расходы сотрудников системы МВД прибалтийской республики.

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