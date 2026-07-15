Латвия запрещает импорт белорусских и российских игрушек

Латвийские власти обнаружили главную угрозу в детских отделах. Кабмин одобрил поправки к закону, которые накладывают запрет на импорт книг, газет, одежды, обуви, а также детских игрушек и видеоигр из Беларуси и России.

По мнению латвийского внешнеполитического ведомства, эти меры позволят сократить возможности Минска и Москвы получать доход от экспорта и укрепить национальную безопасность.

При этом транзит тех же "опасных" кукол и книг в другие страны Евросоюза чиновники решили не ограничивать. Видимо, по логике Риги, товары из Беларуси и РФ подрывают психику исключительно латвийских граждан, а для остальной Европы они абсолютно безвредны.