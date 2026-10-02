Латвия запрещает ввоз новых категорий продуктов из Беларуси и России

Латвия запретила ввоз сладостей, овощных консервов и семян из Беларуси и России. Под новые ограничения попали также шоколад, печенье, соусы, супы быстрого приготовления, специи, растительные масла и продукты овощной переработки.

Этим решением Сейм Латвии расширил уже действующее с начала 2024 года эмбарго на белорусскую и российскую сельхозпродукцию и корма.



Очередной виток бездумной санкционной политики оголяет полки латвийских магазинов и лишает граждан качественных и доступных продуктов.