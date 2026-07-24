Латвия запретила ввоз книг и игрушек из Беларуси и России. Данное решение принял парламент. Под запрет попали также газеты, текстиль, детские игры и спортивный инвентарь.

Примечательно, что ввозить все эти товары запрещено в том числе из государств-соседей, состоящих в Евросоюзе.

Даже часть парламентариев высказывала недоумение в связи с этой законодательной инициативой: ни экономического, ни политического смысла в таком запрете нет, который к тому же неосуществим, поскольку границы с ЕС (в первую очередь таможенной) не существует.

Тем не менее, Сейм решил все же устроить эту дорогостоящую демонстрацию, приняв совершенно бессмысленный закон.