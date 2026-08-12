Латвия запретит к ввозу белорусские сладости и безалкогольные напитки

Продукты питания из Беларуси и России (конфеты, шоколад, печенье, соусы, безалкогольные напитки и пиво) хотят запретить к ввозу в Латвию.

С таким предложением выступило Министерство земледелия этой страны. Данное ведомство считает правильным внести поправки в закон о сельском хозяйстве и развитии села. Они предусматривают расширение действующего в стране запрета на импорт продукции белорусского и российского происхождения.

Фото: БЕЛТА