Латвия запросит у ЕС увеличение финансирования из-за "российской угрозы"
Автор:Редакция news.by
Латвия намерена потребовать у ЕС больше денег из-за якобы угрозы со стороны России. Правительство страны утвердило доклад МИД для переговоров по многолетнему бюджету Евросоюза.
Рига запросит у Брюсселя резкое увеличение финансирования, прикрываясь статусом страны на восточной границе ЕС и продолжающимся украинским конфликтом. Латвийские власти будут настаивать на дополнительных вливаниях в милитаризацию, военную мобильность и транспортную инфраструктуру.
Впрочем, одними пушками сыт не будешь, а потому Рига также требует выровнять прямые платежи для своих фермеров в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС.