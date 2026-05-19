Латвия запросит у ЕС увеличение финансирования из-за "российской угрозы"

Латвия намерена потребовать у ЕС больше денег из-за якобы угрозы со стороны России. Правительство страны утвердило доклад МИД для переговоров по многолетнему бюджету Евросоюза.

Рига запросит у Брюсселя резкое увеличение финансирования, прикрываясь статусом страны на восточной границе ЕС и продолжающимся украинским конфликтом. Латвийские власти будут настаивать на дополнительных вливаниях в милитаризацию, военную мобильность и транспортную инфраструктуру.

Впрочем, одними пушками сыт не будешь, а потому Рига также требует выровнять прямые платежи для своих фермеров в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС.

