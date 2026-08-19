Латвия запустила дрон у границы с Беларусью

Очередная провокация у рубежей Союзного государства. Латвия сегодня утром запустила разведывательный беспилотник над пограничными с нашей страной районами.

Как сообщает источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, аппарат типа Penguin C выполнял полет на высоте около 2 км. Данный комплекс предназначен для ведения глубокой оптической и радиотехнической разведки.

В авиаслужбах подчеркивают: это далеко не первый случай, когда латвийская сторона целенаправленно использует шпионские дроны для мониторинга приграничной инфраструктуры Беларуси.