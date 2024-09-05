Латвия будет конфисковывать автомобили с белорусскими номерами

Очередной враждебный шаг в отношении Беларуси предпринимает официальная Рига. Латвия намерена конфисковывать автомобили, зарегистрированные в нашей стране.



Соответствующие поправки были приняты и переданы на заседание сейма. Согласно законопроекту, автомобили нужно либо зарегистрировать в Латвии, либо вывезти из этой страны до 31 октября - в противном случае их заберут.