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Латвия будет конфисковывать автомобили с белорусскими номерами

Очередной враждебный шаг в отношении Беларуси предпринимает официальная Рига. Латвия намерена конфисковывать автомобили, зарегистрированные в нашей стране.

Соответствующие поправки были приняты и переданы на заседание сейма. Согласно законопроекту, автомобили нужно либо зарегистрировать в Латвии, либо вывезти из этой страны до 31 октября - в противном случае их заберут.

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