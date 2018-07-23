Латвия будет просить помощи у Евросоюза в тушении пожаров

Уже шесть дней на северо-западе страны горят сотни гектаров леса и торфяников. Из-за сильного ветра и сухой погоды пожар не удается потушить. С огнем, помимо пожарных, борются сотни добровольцев и представители Национальных вооруженных сил. Пожар также тушат два вертолета Ми-17 и вертолет литовской армии.