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Латвия будет просить помощи у Евросоюза в тушении пожаров

Уже шесть дней на северо-западе страны горят сотни гектаров леса и торфяников. Из-за сильного ветра и сухой погоды пожар не удается потушить. С огнем, помимо пожарных, борются сотни добровольцев и представители Национальных вооруженных сил. Пожар также тушат два вертолета Ми-17 и вертолет литовской армии. 

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