Латвия готова перехватить литовский транзит Китая

Глава латвийской государственной железнодорожной компании заявил, что его предприятие намерено в ближайшее время принять товарные потоки из Китая, которые прежде текли транзитом через Литву. Как известно, между Вильнюсом и Пекином возникли серьезные трения: КНР обвиняет эту прибалтийскую страну в том, что она поощряет тайваньский сепаратизм.



К настоящему моменту Китай практически остановил поставки в Литву, а литовские товары запретил к таможенному оформлению. В случае если латвийские железные дороги перехватят товарные потоки, они получат ценовой прирост объемов перевозок на сотни миллионов долларов.