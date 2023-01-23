3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Латвия готовит пакет военной помощи Украине, в Польше разворачивают системы Patriot
Страны восточного блока НАТО продолжают обновлять военные арсеналы. В Латвии выразили готовность передать Украине последние вертолеты советского производства - Ми-17 и Ми-2 - всего четыре единицы. Однако только после получения американских "Черных ястребов". Две винтокрылые машины уже доставлены, еще две должны прибыть до конца года. Также латвийская армия передает для нужд ВСУ десятки переносных ЗРК Stinger и дополнительные элементы ПВО, пулеметы с боеприпасами, беспилотники и запчасти для гаубиц М-109. Также Киеву обещали два вертолета Ми-8 вместе с зенитными пушками и боеприпасами. Кроме того, Рига готова провести обучение для украинских военнослужащих по разным направлениям и программам.
Тем временем немецкий бундесвер разворачивает в Польше две системы ПВО Patriot - откуда до границы с Украиной около 60 км, а до Львова - 110.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов