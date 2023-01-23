Латвия готовит пакет военной помощи Украине, в Польше разворачивают системы Patriot

Страны восточного блока НАТО продолжают обновлять военные арсеналы. В Латвии выразили готовность передать Украине последние вертолеты советского производства - Ми-17 и Ми-2 - всего четыре единицы. Однако только после получения американских "Черных ястребов". Две винтокрылые машины уже доставлены, еще две должны прибыть до конца года. Также латвийская армия передает для нужд ВСУ десятки переносных ЗРК Stinger и дополнительные элементы ПВО, пулеметы с боеприпасами, беспилотники и запчасти для гаубиц М-109. Также Киеву обещали два вертолета Ми-8 вместе с зенитными пушками и боеприпасами. Кроме того, Рига готова провести обучение для украинских военнослужащих по разным направлениям и программам.